Wall Street: Nvidia slaat munt uit cryptohype

Wall Street boekt na de verse uitschuiver donderdag schuchter herstel, met dank aan het zoveelste tijdelijk akkoord in Washington om de overheidsdiensten even draaiende te houden. De Dow Jones trekt 0,6 procent hoger naar 23.995 punten, al bij al bescheiden na de glijpartij van 4 procent of 1.000 punten donderdag.

Hét steraandeel is een aandeel dat al een hele tijd - wars van alle zaagtandbewegingen die Dow en Nasdaq maken - bovenaan het lijstje stijgers te vinden is. Nvidia spurt 5,5 procent hoger naar 229,43 dollar.

Nu blijkt er geen hype waar beleggers compleet wild van worden, of de Californiërs zitten er met hun grafische krachtpatsers midden in. Dat gaan van zelfrijdende auto's, robotica en alle aspecten van kunstmatige intelligentie (AI) of virtual reality (VR) tot de reken- en denkkracht die nodig is om digitale munten als bitcoin en de vele andere cryptocurrencies te 'mijnen'. Precies die vraag van die digitale mijnbouwers gaf het jongste kwartaal een belangrijke boost, stipt Morgan Stanley-analist Joseph Moore aan.