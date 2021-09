Wall Street: OPEC, olie en fake news

De beurzen in New York winnen terrein. De olieaandelen geven gas dankzij de OPEC. Een fakenieuwsbericht over Walmart en litecoin verhit de gemoederen.

De Amerikaanse beurzen winnen terrein, waarbij de techaandelen zwakker presteren dan de aandelen in de oude economie. Daardoor zien we de Dow Jones met 0,8 procent, terwijl de S&P500 maar 0,1 procent wint en de techbeurs Nasdaq zelfs 0,3 procent achteruitkachelt.

Opec en olie

Een belangrijke stuwer van de winsten van oude-economiesectoren zijn de oliebedrijven.

Het kartel van olieproducerende landen OPEC laat weten dat het zijn verwachtingen voor de wereldwijde vraag naar olie voor 2022 verhoogt met 900.000 vaten per dag tot 4,2 miljoen vaten. Dat wil zeggen: een groei van 4,2 miljoen vaten per dag, want het totaal aantal vaten per dag zou in 2022 uitkomen op 100,8 miljoen.

Daarmee komt de wereldwijde vraag naar olie op een hoger niveau uit dan voor de coronapandemie. Voorts bleek dat de vraag naar olie in het derde kwartaal verbeterde dankzij de herstart van de economie. Wel leidt de onzekerheid over de oprukkende deltavariant tot onzekerheden over de economische groei en tot onzekerheid over de vraag naar olie in het laatste kwartaal van dit jaar.

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie stijgt met 1,1 procent naar 70,51 dollar. De oliebedrijven staan bovenaan de koersenborden met als koploper Marathon Oil dat bijna 7 procent vooruitspurt. Voorts wint Occidental Petroleum 5,4 procent, veert Schlumberger bijna 5 procent op en klimt Halliburton met 4,1 procent.

Nepnieuws

De litecoin ging vanmiddag even fors hoger door een fakenieuwsbericht dat de supermarktketen Walmart een samenwerking was aangegaan met de cryptomunt.