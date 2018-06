Wall Street: Papierfusie minder

Wall Street noteert dinsdagnamiddag gemengd: de Dow Jones noteert met verlies, Nasdaq met winst.

De berichtendienst Twitter wint op Nasdaq ruim 5 procent. Dat was te danken aan een nieuwtje van maandagavond. S&P Dow Jones Indices liet gisteren weten dat Twitter vanaf donderdag 7 juni (voorbeurs) deel uitmaakt van de S&P500. Het vervangt Monsanto. De overname van Monsanto door de ggo- en pesticidengigant werd vorige week goedgekeurd door het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Het Twitter-aandeel zit al even in de lift, dankzij de sterke eerstekwartaalcijfers. Het aandeel won sindsdien 24 procent en noteert nu op het hoogste peil sinds maart 2015. Veel fondsen schaduwen de S&P500 en kopen nu Twitter. Netflix wint 2 procent. In de S&P100 vervangt het Monsanto.

International Paper wint een halve procent. De groep stopt na twee mislukte biedingen met het proberen in te lijven van de Ierse concurrent Smurfit Kappa. Dat meldt Bloomberg. Smurfit weigert met de papiergigant te praten omdat het de biedingen te laag vindt. En International Paper wil niet overgaan tot een vijandig bod. In Dublin kelderde Smurfit Kappa tot 13 procent. Een overname van Smurfit voor een slordige 7,8 miljard euro, had van International Paper de grootste Europese kartonproducent gemaakt. International Paper lanceerde in maart twee maal een bod: eerst van 36,46 euro per aandeel, en een van 37,54 euro.Het aandeel is in een reactie onder 33 euro gevallen.