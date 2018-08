Wall Street: Perrigo wil af van geneesmiddelen op voorschrift

De Amerikaanse farmareus Perrigo krijgt een pandoering op de beurs van New York. In het eerste halfjaar presteerde de divisie met geneesmiddelen op voorschrift onder de verwachtingen door het schaarse aantal nieuwe geneesmiddelen dat gelanceerd werd. De zwakte zal zich ook in de rest van het jaar voordoen, voorspelt CEO Uwe Roehrhoff. Hij ziet de winst per aandeel zakken tot 4,75-4,95 dollar. In mei ging mei nog uit van een winst per aandeel van 5,05-5,45 dollar.