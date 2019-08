Wall Street: Philip Morris keldert door overnamegesprekken

Philip Morris is de grote uitschieter op de Amerikaanse beurs, weliswaar negatief. De tabaksfabrikant zwiert met 7 procent onderuit nadat hij bekendmaakte gesprekken te voeren met sectorgenoot Altria over een mogelijke fusie. De nieuwe groep zou volgens de Financial Times een beurswaarde krijgen van 210 miljard dollar (189,3 miljard euro).

Maandag waren er al geruchten over mogelijke gesprekken tussen de twee. Ook toen waren beleggers van de tabaksgigant niet blij met het nieuws, want ze stuurden het aandeel 4,3 procent lager.

Moody's

Volgens Moody's zal de winstgevendheid van de zakenbanken de komende 12 tot 18 maanden onder grotere druk komen te staan. 'Wij denken dat de winstgevendheid van internationale zakenbanken voorbij zijn piek is voor deze economische cyclus', zegt het kredietbeoordelingsbureau in een rapport.

Moody's maakt zich zorgen over de combinatie van lage economische groei en hoge schulden bij bedrijven. 'Hoewel het verruimende beleid van centrale banken de financiƫle condities kan verbeteren, is er ook een groter risico op een flinke economische neergang. Dat komt onder meer door de escalerende geopolitieke en handelsspanningen', zegt Moody's. Hoge schulden in een moeilijke economische omgeving kunnen ertoe leiden dat bedrijven in betalingsproblemen komen. Wanneer dat gebeurt moeten zakenbanken verliezen nemen.