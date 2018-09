Wall Street: Reclamecampagne kost Nike 4 miljard

De S&P 500 staat 0,2 procent in het rood. Sterke economische cijfers geven de greenback en de langetermijnrente een boost. De dollar wint 0,7 procent tegenover de euro. Een maatstaf voor de Amerikaanse maakindustrie steeg in augustus onverwacht tot het hoogste peil sinds mei 2004. Zowel de productie als de werkgelegenheid namen toe. De cijfers tonen aan dat de Amerikaanse economie op koers zit om een sterk tweede halfjaar neer te zetten.

Aandelen van Nike gaan achteruit. De producent van sportkledij Nike lanceerde gisteren het nieuwe gezicht van hun reclamecampagne 'Just Do It' ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de campagne. De American Football-speler Colin Kaepernick valt die eer te beurt. Het is wel een advertentie met een serieus prijskaartje. Nike verliest immers 2,5 procent, of zowat 3 miljard dollar aan beurswaarde.