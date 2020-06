Wall Street: Reizen in de ramsj

Beleggers zitten tussen hoop en vrees. De reisaandelen krijgen er flink van langs.

Beleggers zitten tussen hoop en vrees. Aan de ene kant is er goed nieuws: stimulus vanuit de Amerikaanse centrale bank en de overheid. Want de Amerikaanse centrale bank (Fed) deelde eerder deze week mee dat ze voortaan ook individuele bedrijfsobligaties zal aankopen. Daarnaast is er het nieuws dat de Amerikaanse overheid zou broeden op een nieuw stimuluspakket ter waarde van 1.000 miljard dollar. Maar aan de andere kant is er ook slecht nieuws: in een aantal Amerikaanse staten is het aantal nieuwe besmettingen weer aan het oplopen. In Florida is zelfs sprake van een recordaantal nieuwe besmettingen.

De Dow Jones verliest rond 16u15 0,2 procent.

Norwegian Cruise Lines

Norwegian Cruise Lines maakt flink water: het aandeel duikt 7 procent lager. De daling komt nadat het bedrijf heeft gezegd dat het geen wereldwijde cruisetochten organiseert tot minimaal het einde van september.

De schepen moeten in de haven blijven, omdat er nog altijd zorgen zijn over het aantal coronabesmettingen en over de mogelijkheid dat het virus zich snel kan verspreiden op een cruiseboot. Sommige reizen gaan zelfs niet door tot in de maand oktober. Ook andere cruisewaarden hebben last van het nieuws, want Carnival en Royal Carribbean Cruises gaan respectievelijk 4,7 en 5 procent lager.

De cruisesector zit in zeer zwaar weer als gevolg van het coronavirus. Bij cruiseschepen zitten veel toeristen relatief dicht op elkaar, waardoor verspreiding van het virus sneller mogelijk is. Meerdere schepen moesten al voor de grootschalige coronamaatregelen in quarantaine worden gezet, omdat toeristen aan boord het coronavirus hadden. Daardoor is het waarschijnlijk ook de laatste sector die weer normaal zal draaien na de coronacrisis. En zelfs als partijen als Norwegian Cruise Lines weer geheel uitvaren is het nog maar de vraag of toeristen daar zin in hebben. Het coronavirus is nog altijd niet verslagen en toeristen weten dat ze op een cruiseschip meer risico lopen.

Southwest Airlines

Southwest Airlines denkt dat de omzet in juni hoger zal uitvallen dan eerder gedacht. De Amerikaanse vliegtuigmaatschappij denkt dat de omzet in juni jaar op jaar met 70 tot 75 procent zal dalen, terwijl het eerder uitging van een afname met 80 tot 85 procent.

Het bedrijf zegt dat het meer dan genoeg cash heeft om de coronacrisis te overleven. De vlieggroep stelt dat het nog 2 jaar vooruit kan met de huidige liquide middelen, terwijl het eerst voorzag dat het nog 20 maanden kon uitzingen. In totaal zou de cashberg van Southwest Airlines 13,9 miljard bedragen.

'We blijven een voorzichtige toename zien in het aantal passagiers en het aantal boekingen in juni. De hogere vraag naar vluchten wordt vooral veroorzaakt door vrijetijdsbesteding', zegt de vliegtuigonderneming. Eerder deze week zei het bedrijf dat het de middelste stoelen vrij wil houden tot minimaal eind september om zo het besmettingsgevaar tot het minimum te beperken.

De vliegtuigengroep uit Dalles zegt verder dat het de klanten vraagt om een verklaring te ondertekenen waarin ze verklaren geen corona hebben. Verder moeten de passagiers instemmen met het dragen van een mondmasker tijdens de vlucht.