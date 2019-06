Wall Street: Rentehoop stuwt Amerikaanse beurzen

De stijgende Amerikaanse beurzen volgen op de toelichting die de Amerikaanse centrale bank (Fed) gisteren gaf bij haar rentebesluit. De monetaire autoriteit liet weten dat ze de economische data 'nauwlettend' in de gaten houdt. Het woordje 'nauwlettend' is jargon voor een renteknip. Volgens CME Fedwatch is de kans op een renteverlaging in juli nu 100 procent.