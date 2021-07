Wall Street: Resultaten leiden tot roze wolk

Het resultatenseizoen draait nog steeds op volle toeren en lijkt de beleggers steeds gunstiger te stemmen.

Wall Street sloot donderdag in de plus en doet daar vrijdag nog een schepje bij. Dat is vooral te danken aan optimisme over de bedrijfsresultaten. Dat de macro-economische data gemengd zijn en het aantal nieuwe coronabesmettingen bijna overal ter wereld serieus in de lift zit, lijken beleggers te negeren.

De Dow Jones stijgt zowat driekwart procent. De Nasdaq wint ongeveer evenveel en de S&P-500 gaat er bijna 0,7 procent op vooruit. De Amerikaanse economie is bezig aan haar snelste herstel sinds de Tweede Wereldoorlog en ook de beurzen lijken mee de hoogte in te gaan.

Honeywell

De eerste goede resultaten op het menu vandaag waren die van het veelzijdige Amerikaanse concern Honeywell , dat zowel vliegtuigmotoren als katalysatoren voor de productie van motorbrandstoffen maakt. Het verhoogt zijn omzet- en winstprognose na een goed kwartaal.

Dankzij het aantrekkend binnenlands luchtvaartverkeer in de VS en de hogere vraag naar brandstoffen steeg de omzet in het tweede kwartaal met 17,8 procent tot 8,81 miljard dollar. De gezuiverde nettowinst kwam uit op 2,02 dollar per aandeel, wat meer is dan verwacht (1,94 dollar).

Voor het hele jaar rekent Honeywell nu op een omzet tussen 34,6 en 35,2 miljard dollar. Tot dusver stond de verwachting op 34 tot 34,8 miljard. De verwachting voor de nettowinst per aandeel bedraagt nu 7,95 tot 8,10 dollar tegen 7,75 tot 8 dollar voorheen.

Social media

Twee socialemediagiganten publiceerden resulaten: Snap en Twitter. Snap, het bedrijf achter Snapchat, verbaasde de analisten door winst te boeken het afgelopen kwartaal. De app haalde 10 dollarcent per aandeel binnen tegenover een verwacht verlies van 1 cent per aandeel.

De inkomsten overtroffen ook de ramingen. Snap meldde daarbovenop hoger dan verwachte dagelijkse gebruikerscijfers en een positieve omzetverwachting. De omzet nam met 116 procent toe tegenover dezelfde periode vorig jaar tot 982 miljoen dollar.