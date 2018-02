Wall Street: Snap hoogvlieger op hogere markt

Na een lagere start kozen de Amerikaanse beurzen al snel voor winst, waarbij de Dow Jones weer de kaap van 25.000 punten rondde. Grootste blikvanger is Snap, dat een sterker dan verwachte omzetgroei rapporteerde en een derde meer waard wordt.

De beurzen in New York beleven een hectische week, maar vandaag lijkt de markt toch wat stabieler te worden. Na de woelige herstelsessie van dinsdag – die volgde op een megaverlies van 4,3 procent voor de Dow Jones maandag – keren kopers voorzichtig terug. In een tweet noemde president Trump de selloff van maandag een ‘big mistake’. Rond 17 uur Belgische tijd wint de Dow Jones 1,2 procent tot 25.212 punten. De S&P500 gaat 1 procent hoger en de Nasdaq Composite 0,4 procent.

Het aandeel Snap , bekend van de verdwijnberichtendienst Snapchat, schiet 38,7 procent omhoog na sterke kwartaalcijfers. In het vierde kwartaal dikte de omzet met 72 procent aan tot 285,7 miljoen dollar. Dat is merkelijk beter dan verwacht: analisten hadden volgens Bloomberg slechts 252,8 miljoen dollar verwacht. Snap liet ook weten in het vierde kwartaal 187 miljoen dagelijkse gebruikers te tellen, 18 procent meer dan een jaar eerder. Analisten rekenden hier op 184,3 miljoen gebruikers.

De sterke omzettoename is onder meer te danken aan een geautomatiseerd biedproces voor advertenties. Dit systeem deed de gemiddelde advertentieprijzen dalen, maar dit werd ruimschoots goedgemaakt door de toestroom van nieuwe klanten en meer ‘ad views’. De meest positieve boodschap van Snap sinds het bedrijf in maart 2017 naar de beurs trok, zette minstens vier analisten er toe aan hun adviezen te verhogen.

Chipotle Mexican Grill maakt een duik van 9,8 procent. De fastfoodketen kreeg in het vierde kwartaal minder klanten over de vloer en verwacht dat dit zal aanhouden tot midden 2018. Chipotle doet al enkele jaren verwoede pogingen om klanten die afhaakten nadat in 2015 voedselveiligheidsproblemen aan het licht kwamen, terug te winnen en tegelijk nieuwe klanten aan te trekken, maar in het laatste kwartaal van 2017 is dat dus niet gelukt: de klantentrafiek viel met 3 procent terug. Een bijkomende verklaring is wellicht dat de burrito-maker vorig jaar de prijzen met pakweg 5 procent verhoogde, waar andere fastfoodketens net uitpakten met laaggeprijsde menudeals.

Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het vierde kwartaal de omzet met 2,1 procent zien dalen tot 1,6 miljard dollar. Het bedrijf had onder meer af te rekenen met een lagere verkoop van Star Wars- en Disney Frozen-speelgoed. Ook het faillissement van speelgoedwinkelketen Toys 'R' Us, een grote klant van het concern, raakte de verkopen.