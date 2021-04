Wall Street: Sportstreamingdienst FuboTV scoort

Nasdaq opende nochtans in het rood, maar sindsdien duwde breaking news het aandeel Amazon 1,7 procent hoger. De werknemers van een magazijn in Alabama hebben gestemd tegen de vorming van een vakbond.

Het aandeel van de jeansproducent Levi Strauss wint zo'n 3 procent na beter dan verwachte winstcijfers. Bovendien blikt Levi optimistisch vooruit. De omzet zou in de eerste helft van het nieuwe boekjaar zo'n 24 à 25 procent hoger uitkomen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Voetbal op tv

Voor de spectaculairste koersreactie moeten we evenwel bij FuboTV zijn. Dat aandeel springt 20 procent op. De Amerikaanse streamingdienst verwierf de exclusieve rechten op alle 70 matchen op het WK voetbal in Qatar van de voetbalploegen van de Zuid-Amerikaanse federatie CONMEBOL. Ook de kwalificatiewedstrijden en de rechten op samenvattingen horen daarbij.

Wie Neymar of Messi wil zien strijden om de wereldtitel moet dus via FuboTV passeren, of hopen dat zijn gebruikelijke sportzender dat voor hem doet. De streamingdienst werd in 2015 opgericht als voetbalstreamer maar breidde in 2017 uit naar alle sporten.