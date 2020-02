Wall Street: Sprint trekt een sprintje

De recordjacht op Wall Street gaat voort. Sprint en T-Mobile krijgen groen licht voor hun fusie. Het jongste coronaslachtoffer heet Under Armour.

De Amerikaanse beurzen zijn na een recordsessie maandag opnieuw in hun hum. Nasdaq trekt 0,8 procent hoger. De technologiegraadmeter scherpt zijn puntenrecord verder aan. Onheilsberichten over het corona -waarvoor nu ook bij monde van Fed-voorzitter Jerome Powell wordt gewaarschuwd - wegen niet op het sentiment.

Sprint

De Amerikaanse telecomoperatoren T-Mobile en Sprint mogen samensmelten. Een Amerikaanse rechtbank heeft de bezwaren van verschillende Amerikaanse autoriteiten over mogelijke concurrentieverstoring van tafel geveegd. De deal was bij de aankondiging in 2018 liefst 26 miljard dollar waard.

T-Mobile en Sprint zijn de derde en vierde operator in de Verenigde Staten. De rechter denkt niet dat de fusie de concurrentie tussen de netwerken zal verstoren. 'T-Mobile heeft zich in het voorbije decennium gepositioneerd als een uitdager die de twee grootste spelers (AT&T en Verizon, red.) in de sector heeft doen veranderen in het voordeel van de consument', stelde de rechter.

Om de deal goedgekeurd te krijgen, hebben T-Mobile en Sprint delen van hun activiteiten verkocht aan de kleinere operator Dish, die op zijn beurt een nieuwe uitdager kan worden van de drie grote netwerken.

Sprint klimt 71 procent op het nieuws. T-Mobile koerst 11 procent hoger.

In reactie op het bericht, steeg ook Deutsche Telekom in Frankfurt met 4 procent. Deutsche Telekom heeft een belang van 63 procent in T-Mobile. Sprint is in handen van Softbank.

Under Armour

De dupe van de dag is Under Armour . Het sportkledingmerk voerde zijn omzet in het laatste kwartaal van 2019 lichtjes op, maar het joeg beleggers schrik aan met de prognose dat de opbrengsten dit jaar zullen dalen. Onder andere op de Amerikaanse thuismarkt en in het door het nieuwe coronavirus getroffen China verwacht het bedrijf zwakte.

'Het coronavirus kan de omzet in de komende maanden met 60 miljoen dollar schaden', zei CEO Patrik Fisk in een conference call met analisten. Het bedrijf overweegt een nieuwe herstructurering die 425 miljoen dollar zou kunnen kosten en die ertoe zou kunnen leiden dat het bedrijf de opening van zijn vlaggenschipwinkel in New York City schrapt, waarvoor het al een langjarige huurovereenkomst sloot.

Het moest ook toegeven dat een samenwerking met HTC rond een slimme sporthorloge - waarmee het FitBit en Apple Watch wilde beconcurreren - flopte.

Recent werd oprichter Kevin Plank vervangen door een nieuwe CEO, Patrik Fisk.