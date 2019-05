Wall Street: Superieure spinoff profiteert van 5G

Keysight trok in 2014 naar Wall Street als een afsplitsing van Agilent (meetapparatuur voor verschillende sectoren), zelf in 1999 afgesplitst van Hewlett-Packard. Hewlett-Packard is overigens zelf sinds 2015 opgesplitst in HP Inc (computers, laptops, printers) en Hewlett Packard Enterprises (data centers en zakelijke dienstverlening).