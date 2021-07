Wall Street: Taper op de feestvreugde

Het resultatenseizoen van de banken blijft overwegend goed nieuws opleveren. James Bullard van de Fed praat over tapering, het verstrakken van het monetair beleid.

Het regenweer in Europa waait over naar de Amerikaanse beurzen. Omtrent 17 uur onze tijd staat de Dow Jones vlak en noteert de Nasdaq 0,4 procent lager. De S&P-500 gaat 0,3 procent lager. De woorden van Fed-bankier Bullard over het nakende verstrakken van het geldbeleid zullen als een bui boven veel beleggershoofden hangen. De banken daarentegen blijven het zonnetje in huis.

Steunaanvraag

Voor relatief zonnig nieuws moeten we kijken naar de cijfers over de steunaanvragen. In de VS is het aantal eerste aanvragen van een werkloosheidsuitkering vorige week met 26.000 gedaald naar 360.000. Dat is het laagste aantal sinds de start van de coronacrisis. Economen hadden slechts 350.000 steunaanvragen voorspeld.

De nieuwe cijfers geven aan dat het herstel van de arbeidsmarkt doorzet. Maar dat herstel is nog niet voltooid. Er zijn nog zowat 7,5 miljoen banen minder dan voor de pandemie en het aantal steunaanvragen blijft hoger dan voor de start van de gezondheidscrisis.

Tapering

'Ik denk dat we ons in een situatie bevinden waarin we kunnen taperen.' Dat zegt James Bullard, een bestuurder van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Hij vindt dat voldoende vooruitgang is geboekt naar de doelstellingen van maximale werkgelegnheid en prijsstabiliteit.

Bullard zit duidelijk op een andere golflengte dan Jerome Powell. De voorzitter van de Fed zei woensdag in het Huis van Afgevaardigden dat het te vroeg is om de stimulus te verminderen. De Fed koopt elke maand voor minstens 120 miljard dollar staatsobligaties en herverpakte hypotheken. Economen verwachten dat de Fed rond de jaarwisseling zal starten met een verlaging van die aankopen.

Resultatenseizoen: Banken

De resultaten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley komen boven de analistenlat uit. De nettowinst bedroeg 3,5 miljard dollar, of 1,85 dollar per aandeel. Analisten gingen in doorsnee uit van 1,66 dollar per aandeel. Vooral de tradingactiviteit bleef sterk dankzij de online handelsplatformen E-Trade en Eaton Vance die Morgan Stanley vorig jaar inlijfde.

De nettorentebaten namen weer wat toe van 1,03 miljard dollar vorig jaar, naar 1,26 miljard in het jongste kwartaal. Het aandeel trok de cijferset als sectorfavoriet tegemoet. Morgan Stanley is de beste presteerder onder de Amerikaanse grootbanken met een koerswinst van 31 procent sinds januari.

Ook Bank of NY Mellon overtrof de ramingen met 13 cent met een kwartaalwinst van 1,13 dollar per aandeel en ook de inkomsten overtroffen de ramingen. De raad van bestuur gaf opnieuw toestemming voor de inkoop van maximaal 6 miljard dollar aan gewone aandelen.

Netflix and game?

Netflix zet zijn eerste stap om uit breiden voorbij film en televisie, door videogames aan te bieden. Het neemt een voormalige EA- en Facebook- werknemer aan om het project te leiden. Mike Verdu zal beginnen als vicepresident van de gameafdeling. Voor Facebook was Verdu vicepresident van de afdeling die samenwerkte met spelontwikkelaars om games compatibel te maken met virtualrealitybrillen.