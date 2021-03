Wall Street: Tech slaat terug

Apple

UBS verhoogt het advies van 'houden' naar 'kopen' en laat het koersdoel met 27 dollar klimmen tot 142 dollar. Volgens analist David Vogt is de vraag naar iPhones stabiel en zullen de hogere gemiddelde verkoopprijzen de winstgroei stuwen op de korte termijn. De analist reageert ook op de berichten dat Apple investeert in zelfrijdende auto's . Volgens Vogt kan dat nog eens 'minimaal 14 dollar per aandeel' opleveren.

Sinds de top in januari is het aandeel met ruim 9 procent gedaald. Apple heeft net als andere techaandelen last van de stijgende langetermijnrente in de VS. Een hogere rente verlaagt de huidige waarde van toekomstige winsten. Bij een groeibedrijf als Apple zijn de verwachte winsten groter dan de winst die het in 2020 draaide (voor meer uitleg: check de video).