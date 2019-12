Wall Street: Tesla klimt tot recordhoogte

Beleggers zijn op tweede kerstdag positief gestemd in New York. De Amerikaanse consument geeft flink meer online uit.

De Amerikaanse beurzen borduren voort op het handelsoptimisme van voor de kerstdagen. De VS en China bevestigden onlangs dat ze het eens zijn over een 'eerste fase'-handelsakkoord. Dinsdag zei de Amerikaanse president Donald Trump dat hij het akkoord zou ondertekenen op een officiële ceremonie. Trump liet geen datum weten, al verwachten analisten dat hij het akkoord pas in januari zal ondertekenen.

De Dow Jones wint 0,2 procent omstreeks 17 uur. De S&P500 stijgt 0,3 procent en de Nasdaq 0,5 procent.

Tesla

Het aandeel Tesla stijgt met 1,7 procent tot 432,11 dollar. Daarmee zet de autoproducent wederom een nieuw record neer.

De afgelopen maanden steeg het aandeel flink nadat - tot ieders verrassing - bleek dat de automaker in het derde kwartaal winst had gedraaid. Daarnaast kon het bedrijf melden dat het voor op schema lag met de bouw van zijn gigafabriek in Shanghai (China) en met de lancering van zijn crossover Model Y.

Ook analist Dan Ives van het beurshuis Wedbush is positief over Tesla. Hij verhoogt zijn koersdoel van 270 naar 370 dollar. Ives behoudt zijn houden-advies voor de producent van elektrische auto's.

De analist heeft voor het vierde kwartaal veel vertrouwen in de consumentenvraag naar de Tesla Model 3. 'De sterke vraag naar Model 3 in de VS en vooral in Europa zal de resultaten positief beïnvloeden. Daardoor zou de onderneming de doelstelling om in 2019 tussen 360.000 en 400.000 auto's af te leveren moeten halen.

Onlineverkopers hoger

Onlineverkoper Amazon.com en Best Buy winnen terrein op Wall Street, na positieve cijfers van Mastercard over de winkelverkopen tijdens de feestdagen.

Mastercard hield in de periode van 1 november tot en met 24 december de verkopen bij van zowel fysieke als onlinewinkels. Daaruit blijkt dat Amerikanen gemiddeld 3,4 procent meer uitgaven. De toename in de onlineverkopen is het meest opmerkelijk: Amerikanen gaven 18,8 procent meer uit in cyberwinkels dan een jaar eerder.

Een ander opvallend cijfer was dat Amerikanen in warenhuizen 1,8 procent minder uitgaven dan vorig jaar. De warenhuizen zagen wel hun onlineverkopen met 6,9 procent toenemen.