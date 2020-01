Wall Street: Tesla op recordkoers

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag behoorlijk lager geopend. Tesla rijdt tegendraads hoger.

Net als in Europa drukken de spanningen in het Midden-Oosten het sentiment op Wall Street. Bij een Amerikaanse drone-aanval in Irak kwam de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani om. Iran zwoer wraak. Olie werd als gevolg van de onrust fors duurder.

De Dow-Jones index noteerde kort na opening met een min van 0,8 procent op 28.641 punten, de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 9013 punten.

De aanval kwam op bevel van president Donald Trump. Soleimani genoot in Iran de status van oorlogsheld door zijn acties in Irak en Syriƫ. Hij gold als de rechterhand van de machtigste man van het land, geestelijk leider Ali Khamenei. Olie werd fors duurder en in het kielzog gingen energiebedrijven als Chevron tot 2 procent hoger. Ook oliedienstverleners als Schlumberger en defensiebedrijven Lockheed Martin profiteren van de onrust.