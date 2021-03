Wall Street: Tesla's en ruimteschepen

Trekkervertraging bij Tesla

Op de conferencecall van Tesla bij de resultaten van het vierde kwartaal zei Musk al dat er vijf keer zoveel batterijcellen in de Semi gaan als in een normale auto. 'Hij zal echter niet aan vijf keer de prijs van een normale auto verkocht worden', zei Musk. Hij gaf toen ook aan dat de batterijenschaarste de reden was dat Tesla nog niet is overgegaan op een hogere productiehoeveelheid.

Virgin Galactic

Het nieuwe ruimteschip van Virgin Galactic , het beursbedrijf dat commerciële ruimtevluchten wil mogelijk maken, is geïntroduceerd. Het heet VSS Imagine en is het nieuwste van de groeiende vloot ruimteschepen van het bedrijf.

Het Imagine is het eerste van de reeks 'SpaceShip III'. Die is vergelijkbaar met de SpaceShipTwo, maar zou sneller voor vluchten inzetbaar zijn. De eerst testvlucht is gepland voor deze zomer bij de vestiging Spaceport America in New Mexico. De eerste vlucht met klanten zou vertrekken begin 2022. Het aandeel schiet 3 procent hoger.