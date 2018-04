Wall Street: Trump praat Dow weer lager

James McCann, hoofdeconoom van de Britse vermogensbeheerder Aberdeen Standard Investments, legt uit waarom. 'Het cijfer voor maart is zwak, maar over de laatste drie of zes maanden gezien blijft de economie tegen een stevig tempo banen creëren. Globaal zijn er ook weinig tekenen van een sterk aantrekkende inflatie. Slotsom: er is weinig in dit rapport om de Amerikaanse centrale bank van hun huidig pad af te laten wijken'.

In afwachting van het aanstormende cijferseizoen over het eerste kwartaal, is bedrijfsnieuws schaars. Meest opvallend aandeel is Incyte , dat 17,3 procent tuimelt naar 68,78 dollar. Een experimenteel kankermiddel van de farmagroep, epacadostat, faalde in een cruciale combinatie met een kankertherapie van Merck. Bedoeling was om het immuunsysteem van kankerpatiënten te versterken. Dat lukte niet: niet alleen slaagde epacadostat er niet in de groei van tumoren te stoppen, patiënten leefden ook niet langer.