Wall Street: Trump tweet chipmakers de lucht in

Chipaandelen knallen omhoog

Chipmakers zijn zeer gevoelig voor nieuws rondom de handelsoorlog tussen de VS en China. De chipsector is conjunctuurgevoelig omdat chips verwerkt zitten in luxe-artikelen als smartphones en auto's. Bij economische tegenwind door de handelsoorlog zijn dat de eerste goederen waarop mensen bezuinigen. Daarnaast is China een belangrijke afzetmarkt voor de Amerikaanse chipmakers. Wanneer de handelsoorlog uit de hand loopt kan deze markt gedeeltelijk of zelfs geheel verdwijnen.