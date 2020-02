Wall Street: Tupperware krijgt het deksel op de neus

Een lager dan verwacht cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen woog nog extra op de coronadepressie. Wall Street gleed ondanks een groene opening dinsdag opnieuw af in verlies.

Al is dat nog relatief als je het afweegt ten opzichte van de monsterlijke klap die Tupperware te verwerken krijgt. De producent van plastic bewaardozen moet een verlies van 50 procent slikken, waardoor het een nieuw laagterecord bereikt in een vrije val die nu al twee jaar duurt.

Structureel kampt Tupperware al langer met problemen door het afnemende aantal huisvrouwen die de kern vormen van het businessmodel dat gebaseerd is op de bekende ‘home parties’. Het bedrijf mikt daarom steeds meer op groeimarkten, zoals bijvoorbeeld Indonesië waar vrouwen beperkt toegang hebben tot de arbeidsmarkt maar wel de cultuur hebben om vaak ontmoetingen te organiseren. Voor Westerse markten mikt Tupperware op ecomateriaal. In december lanceerde het een ecorietje van bioplastic, ontwikkeld in de vestiging van de multinational in Aalst.