Wall Street: Twitter botst op bots

Dat geldt ook voor Twitter . De microblogsite had zijn koers sinds de publicatie van een aantrekkende groep intensieve gebruikers - na jaren kwakkelen - zien verdubbelen, maar botst vandaag op winstnemingen. Na zo'n verdubbeling is dat ook niet echt onlogisch.

De aanleiding was een bericht, vrijdag, in The Washington Post. Het Amerikaanse dagblad schreef dat Twitter een steeds hardere strijd voert tegen nepaccounts, computergestuurde 'bots'. Op korte termijn kan die grote kuis wegen op het aantal actieve gebruikers - en dus ook op de voor Wall Street cruciale statistieken over het aantal dagelijkse (DAU) en maandelijkse (MAU) intensieve twitteraars, maar op lange termijn is de zuivering natuurlijk geen slechte zaak voor de geloofwaardigheid.