Wall Street: Vakantie-aandelen krijgen koude douche

De Amerikaanse beurzen glijden weer uit. Vooral aandelen als cruiseoperator Carnival en American Airlines staan in de uitverkoop.

Er is weer een rode vlag te zien op Wall Street. De angst voor het coronavirus houdt Wall Street in zijn greep nu het virus zich maar blijft verspreiden. De Amerikaanse staat California heeft de noodtoestand uitgeroepen na een coronadode en 53 bevestigde besmettingen in de staat. Beleggers vrezen vooral voor het toenemende aantal quarantaines en reisrestricties die landen invoeren om de verspreiding van het virus in te dammen. Dergelijke maatregelen kunnen de economie afremmen, omdat ze de aanvoerketens van bedrijven stevig in het honderd sturen en consumenten bij een quarantaine geen spullen kunnen kopen.

Rond 17u20 gaat de Dow Jones bijna 2 procent lager. De angst stuwt ook de vraag naar veilige havens. De rente op een tienjaarse Amerikaanse staatsobligatie is weer onder de 1 procent gezakt.

Carnival

Het aandeel Carnival spoelt 7,2 procent lager, nadat de cruiseoperator donderdag heeft gemeld dat een tweede cruiseschip, de Grand Princess, in quarantaine is gezet.

De quarantaine is ingesteld omdat een voormalig passagier van het schip is overleden aan het coronavirus. Dat is dan ook de eerste coronadode in California waar we het zojuist over hadden. De 71-jarige pati├źnt reisde in februari van San Francisco naar Mexico en stierf uiteindelijk aan de longziekte. Hij zou volgens de specialisten minimaal contact hebben gehad met andere mensen tussen het moment dat hij van de cruise kwam en het moment van ziekenhuisopname op 27 februari.

Gezondheidsprofessionals in de VS zeggen dat er mogelijk ook andere cruisepassagiers aan het virus zijn blootgesteld en ze zijn nu bezig met de identificatie en opsporing van deze passagiers. Eerder was het schip de Diamond Princess in Japan onder quarantaine geplaatst voor twee weken, nadat er passagiers geïnfecteerd waren met het virus. Twee Japanse passagiers stierven toen als gevolg van het virus.

Ook andere cruisemaatschappijen leveren in: Royal Carribbean Cruises maakt 13,7 procent water en Norwegian Cruise Line lijdt 9,7 procent averij.

Luchtvaartaandelen

Vliegtuigmaatschappijen nemen een duik nadat de vliegtuiglobbygroep International Air Transport Association (IATA) heeft gezegd dat vliegtuigmaatschappijen wereldwijd dit jaar meer dan 100 miljard dollar aan omzet kunnen mislopen door de uitbraak van het coronavirus.

'De gebeurtenissen rond het coronavirus zijn bijna zonder precedent. In een kleine twee maanden zijn de vooruitzichten voor onze sector op veel plekken in de wereld dramatisch verslechterd', zegt Alexandre de Juniac, de CEO van IATA. 'Luchtvaartmaatschappijen doen hun best om overeind te blijven. Overheden moeten bij mogelijke stimuluspakketten kijken naar belastingverlichting en andere middelen om de luchtvaart te ondersteunen.'