Wall Street: Vertrek CEO haalt HP onderuit

Verder staat computer- en printerfabrikant HP Inc in de schijnwerpers, na de bekendmaking van het plotse vertrek van de CEO. Dion Weisler stopt om 'familiale gezondheidsredenen'. Enrique Lores, de baas van de printerafdeling, volgt hem op. Het vertrek van de CEO - vanaf 1 november - overschaduwde de kwartaalcijfers. Die waren beter dan verwacht. HP verdiende in zijn derde kwartaal 58 cent per aandeel op een omzet van 14,6 miljard dollar. Analisten dachten aan 55 cent. Voor het vierde kwartaal stelt HP een winst voorop tussen 55 en 59 cent, terwijl analisten dachten aan 58 cent. Aan het midden van de vork is dat dus één cent minder dan verwacht.