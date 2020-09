Wall Street: When they go low, we go high

Walt Disney kondigt een sociaal bloedbad aan. De entertainmentreus schrapt 28.000 banen in zijn themaparkenafdeling, omdat het coronavirus de parkbezoeken zwaar heeft geĆÆmpacteerd. Ook blijft het vlaggenschip van het bedrijf, het allereerste en grootste Disneyland-resort in Anaheim, tot nader gesloten vanwege beperkingen opgelegd door de staat CaliforniĆ«. Disney levert 0,9 procent in.



Palantir heeft nog geen evenwichtskoers. De mysterieuze dataspecialist die onder meer de Amerikaanse geheime dienst CIA als klant heeft, trekt naar de beurs via een directe notering tegen een prijs van 7,25 dollar. Dat waardeert het bedrijf van de techondernemer Peter Thiel op 15,8 miljard dollar voorafgaand aan zijn beursdebuut.



Asana is de tweede nieuwkomer op de New Yorkse tabellen. Het softwarebedrijf waarvan Thiel eveneens aandeelhouder is, trekt naar de beurs tegen een referentieprijs van 21 dollar per aandeel. Palantir en Asana zijn na Spotify en Slack pas het derde en vierde bedrijf die dit jaar via een directe notering naar de beurs gaan. Bij een onmiddellijke notering, waarvoor ook de Brusselse nieuwkomer Unifiedpost opteerde, wordt een private plaatsing gevolgd door een onmiddellijke beursnotering en is er geen klassieke bookbuilding nodig.



Micron kwam met resultaten waarin het de schattingen met 9 cent per aandeel klopte, met een kwartaalwinst van 1,08 dollar per aandeel. De inkomsten van de chipfabrikant overtroffen ook de verwachtingen. Micron gaf echter een lager dan verwachte omzetraming voor het huidige kwartaal, deels vanwege het verbod van de Amerikaanse regering op leveringen aan Huawei in China. Micron verliest 6 procent.



Dow Inc. kondigde plannen aan om zijn wereldwijde personeelskosten met 6 procent te verminderen, hoewel het niet meldde hoeveel banen precies sneuvelen. De herstructurering kost het lopende kwartaal 500 miljoen tot 600 miljoen dollar. Het chemiebedrijf wint 1,3 procent.