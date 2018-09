Wall Street: Wietaandelen 'high' na interesse Coca-Cola

Amazon en Apple reageren negatief. Iphonemaker Apple had eerder al laten weten dat tarieven een groot aantal van haar producten zou raken.

Coca-cola volgt de industrie nauwgezet en is geïnteresseerd om CBD - het ingrediënt in cannabis die pijn verzacht maar je niet high maakt - in haar dranken te vermengen. Coca-cola is in gesprek met het Canadese Aurora Cannabis om samen de drank te ontwikkelen. De aandelen van die laatste stijgen meer dan 20 procent.