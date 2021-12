Wall Street: banken in het groen

De beurzen in New York laten dinsdag wat liggen. Beleggers lijken niet helemaal gerust in de uitkomst van de vergadering van de Amerikaanse centrale bank (Fed), die zich morgen uitspreekt over het te voeren monetaire beleid. Mogelijk kondigt voorzitter Jerome Powell een versnelde afbouw van het opkoopprogramma aan. Niet vreemd nu de inflatie in de VS in november tot het hoogste niveau in 39 jaar is gestegen.