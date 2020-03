Wall Street: bazookas als waterpistolen

Het was heel even bemoedigend. Een uurtje na de opening van Wall Street kwamen de Amerikaanse aandelenkoersen voorzichtig boven het nulpunt uit. Een kleine fractie van het monsterverlies van woensdag werd daarmee ingelopen. Maar dat was buiten de Bank of England gerekend. In navolging van de ECB vannacht, haalde de BoE om 15u30 onze tijd het zware geschut boven. De beleidsrente werd voor de tweede keer in acht dagen tijd lager gespijkerd van 0,25 procent naar 0,1 procent, een nieuw diepterecord.