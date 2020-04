Wall Street bekomt van oliepaniek

Een consument gooit een pak toiletpapier in de koffer van zijn wagen, ergens in Californië. Bij het begin van de lockdowns werd toiletpapier gehamsterd. Producent Kimberly-Clark profiteerde daarvan.

De Amerikaanse beurzen veren op na twee zware verliesdagen. De olieprijs schiet hoger in New York en diverse bedrijven wisten aangenaam te verrassen met hun kwartaalresultaten.

Omstreeks 17 uur wint de Dow Jones 1,4 procent en gaat de S&P500 1,6 procent hoger. De Nasdaq Composite schrijft 2,2 procent bij.

De prijs van de WTI-olie, die de voorbije dagen kelderde door een gebrek aan tanks om de overvloedige productie op te slaan, schiet 20 procent hoger tot 13,89 dollar. Aanleiding hiertoe is krasse taal van president Donald Trump aan het adres van Iran. In een tweet kondigde hij aan hard te zullen optreden tegen de Iraanse marine mocht die Amerikaanse schepen lastigvallen.

Na de zware afstraffing van begin deze week boeken de energiewaarden overtuigend herstel. ConocoPhillips veert 4,9 procent op en Chevron 2,7 procent. Ook dienstverleners als Halliburton (+10,7%) gaan stevig omhoog.

Netflix wist in het eerste kwartaal liefst 15,8 miljoen nieuwe abonnees te strikken met zijn streamingaanbod van series, films en documentaires. ’s Werelds grootste online betaaltelevisienetwerk profiteert ten volle van de coronapandemie en de lockdowns in tal van landen. Velen die thuis zitten, snoepen urenlang van series als ‘Tiger King’ of ‘Love is Blind’.

Topman Reed Hastings waarschuwde echter tijdens een call met beleggers dat de sterke groei niet zal blijven duren. Netflix verwacht dat de opstoot in het eerste kwartaal in de volgende maanden wat groei kan kosten. ‘We denken dat het aantal nieuwe abonnees licht zal uitvallen’ in het derde en vierde kwartaal, zei Hastings. Het aandeel Netflix, dat dit jaar al 34 procent was gestegen, verliest 1,2 procent.

Toiletpapier

Twee andere bedrijven die garen spinnen bij de coronacrisis zijn Kimberly-Clark en Chipotle Mexican Grill. Tot de merken van Kimberly-Clark behoren Scott (toiletpapier) en Kleenex (papieren zakdoeken), producten die massaal werden gehamsterd en worden gebruikt tijdens de lockdowns.

Kimberly-Clark kon dan ook een omzettoename van 8 procent tot 5 miljard dollar aankondigen voor het eerste kwartaal. De nettowinst kwam ook een pak hoger uit dan een jaar eerder: 1,92 dollar per aandeel tegen 1,31 dollar in de eerste drie maanden van 2019. Uit onzekerheid trekt Kimberly-Clark wel zijn jaarprognose in. Het aandeel verliest 0,7 procent.