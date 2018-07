Wall Street: beleggers lust gezouten Pepsico

Bij de start van het resultatenseizoen krijgt de Dow Jones de grens van 25.000 punten weer in zicht.

Pepsico trekt dik 3 procent hoger naar 111,23 dollar. De frisdrank- en snackreus kwam nu al met de cijfers over het tweede kwartaal. Dat is vroeger dan de rest van Wall Street, maar dat heeft een reden: de consumptiereus sluit zijn tweede kwartaal halverwege juni af, in plaats van zoals het gros van Wall Street op 30 juni.