Wall Street beloont Wall Street niet

Beleggers vluchten in woelige tijden naar de dollar die als veilige haven te boek staat. Daarnaast gaf de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank aan dat de Amerikaanse economie nog steeds in goeden doen is. Dat vuurt de greenback verder aan.

Banken

Vandaag vielen resultaten te rapen van drie grote Amerikaanse banken: JP Morgan Chase, Citigroup en Wells Fargo.

De tweedekwartaalresultaten van JPMorgan Chase zijn beter dan verwacht. De omzet kwam 6,5 procent hoger uit op 28,39 miljard dollar, duidelijk meer dan de 27,35 miljard waar analisten volgens Reuters op rekenden. De winst steeg van 7,03 tot 8,32 miljard dollar. Per aandeel komt dat neer op 2,29 dollar; analisten hadden 2,22 dollar verwacht.

De Amerikaanse banken profiteren van de lagere vennootschapsbelasting, de renteverhogingen van de Fed en de stevig draaiende economie die de vraag naar leningen aanvuurt en resulteert in minder slechte leningen.

Bij JPMorgan Chase kregen de inkomsten uit beurshandel een boost van de toegenomen volatiliteit. Die is te wijten aan de oplopende handelsspanningen tussen de VS en China.

Citigroup , de grootste Amerikaanse bank naar activa, boekte over het tweede kwartaal 4,49 miljard dollar nettowinst. Dat is 16 procent meer dan een jaar eerder. Per aandeel steeg de winst van 1,28 tot 1,63 dollar. Analisten rekenden volgens Reuters op 1,56 dollar. Het persagentschap stipt aan dat het niet duidelijk is of de winstprognose en de gerapporteerde winst wel helemaal vergelijkbaar zijn.

Net als andere banken profiteerde Citigroup van de belastingverlaging van president Trump, van hogere commissies en van de goede gang van zaken bij de retailbankactiviteit in Mexico.

De lelijke eend in de bijt was Wells Fargo . Minder leningen en hogere uitgaven hebben de winst van de consumentenbank in het tweede kwartaal met 12 procent doen dalen. De nettowinst van de Californische bank kwam uit op 4,79 miljard dollar of 98 cent per aandeel. Analisten hadden 1,12 dollar verwacht, aldus Thomson Reuters. In de voorbeurshandel verliest het aandeel Wells Fargo 1,8 procent.

Netflix ontkroont HBO

Netflix is de grootste daler op de Nasdaq. Nochtans heeft de streamingdienst voor het eerst in de geschiedenis heeft de streamingdienst Netflix het meeste Emmy-nominaties binnengehaald. De Emmys worden uitgedeeld voor de beste televisieshows. Met die prestatie stoot het rivaal HBO van de troon, dat de voorbije 17 jaar de meeste nominaties in de wacht sleepte.

De show met de meeste nominaties komt wel nog steeds uit de stal van HBO. De razend populaire serie Game Of Thrones kaapt 22 nominaties weg. De mijlpaal is belangrijk voor Netflix dat steeds meer op eigen gemaakte shows inzet.