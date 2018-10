Wall Street blijft koortsig na snelle rentestijging

De Amerikaanse beurzen verliezen licht terrein. Beleggers hijgen nog na van de plotse renteklim in de VS en zijn tegelijk ongerust over de handelsspanningen.

Voor de tweede week op rij sloot de S&P500 vorige week lager. De breed samengestelde index verloor 1 procent. De voornaamste oorzaak was de sterke stijging van de Amerikaanse lange rente, met 5,6 procent tot 3,23 procent, waardoor aandelen, maar ook bedrijfsobligaties en vastgoed minder aantrekkelijk worden. Vandaag zit er geen verdere renteklim in omdat de obligatiemarkten met Columbus Day gesloten zijn.

De aandelenmarkten zijn wel open, maar er is weinig animo, ook al omdat sommige banken dicht zijn en in een kleine helft van de staten ook het overheidspersoneel een dagje vrij krijgt. De scherpe terugval van de Chinese beurzen – Shanghai sloot 3,7 procent in de min – na een week vakantie verzuurt ook het sentiment. De val is te wijten aan de escalerende handelsoorlog tussen de twee grootmachten.

Omstreeks 17 uur noteert de Dow Jones 0,2 procent lager en de S&P500 0,1 procent. Ook de Nasdaq Composite zakt 0,1 procent.

Deze week komt het seizoen van de derdekwartaalresultaten in de VS op gang. Vrijdag zijn onder meer twee grootbanken aan de beurt: JPMorgan Chase (-0,5%) en Citigroup (-0,4%).

Facebook heeft zijn intelligente luidspreker Portal onthuld. Het toestel omvat ook een videoscherm en een groothoekcamera die ook met AI is uitgerust. De Portal is bedoeld om vlotter videogesprekken te voeren en is een tegenhanger van intelligente speakers als de Google Home, HomePod (Apple) en Echo (Amazon). Facebook wil met de Portal gebruikers vooral binden aan zijn chat- en belfunctie Messenger. Voor het sociale netwerk betekent de productie van hardware een radicale ommezwaai. Het aandeel wint een povere 0,1 procent.