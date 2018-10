Wall Street boekt fors herstel

De Dow Jones en Nasdaq winnen respectievelijk 1 procent en 2,5 procent na drie kwartier handel. Het herstel komt er na een zeer slechte dag gisteren, toen de Dow zijn jaarwinst kwijtspeelde en Nasdaq in correctie ging (een terugval van minstens 10 procent). Beleggers zetten donderdag hun zorgen over een groeivertraging even opzij.

Het is ironisch genoeg Tesla , de voorbije maanden vaak een kwelgeest van de markten, dat voor een vleugje optimisme zorgt. Het aandeel wint bijna 9 procent na beter dan verwachte resultaten woensdag nabeurs. Voor de derde keer in zijn geschiedenis realiseerde de maker van elektrische auto's een positief nettoresultaat. Het aandeel staat op het hoogste peil sinds augustus. In die maand kelderde het aandeel nadat een tweet van topman Elon Musk over een 'verzekerd gefinancierd' bod van 420 dollar per aandeel ongegrond was gebleken. Musk zit nu in juridische problemen.