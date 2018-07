Wall Street: cash is weer koning

'Met cash die meer rendeert dan de dividenden op de S&P500 is het raadzamer in kortetermijnschulden te investeren,' merkt Vranken op. 'Tenzij je op stevige meerwaarden rekent'. Bovendien is een forse vernauwing van de rendementskloof tussen beide beleggingen wel vaker de voorbode geweest van een correctie op Wall Street, zeker sinds 1990.

Die correctie is al een feit bij Tesla . De wereldmarktleider in elektrische auto's zakt opnieuw 4 procent naar iets meer dan 300 dolllar en noteert nu 70 dollar of bijna een vijfde onder de piek van goed een maand geleden.

De aanleiding is een bericht in The Wall Street Journal. Volgens de Amerikaanse zakenkrant vraagt de autobouwer aan zijn belangrijkste leveranciers een deel van de sinds 2016 geïnvesteerde cash terug. Tesla omschrijft die vraag naar wat in de feiten een korting met terugwerkende kracht is in een memo als een 'investering in de langetermijnrelatie'.