Wall Street: chips en olie

Terwijl Europa weer voor winst kiest, blijft Wall Street tobben over de geopolitieke spanningen met Iran. Apache wint fors na een grote olievondst in Suriname.

De aandelenbeurzen in New York noteren dinsdag met kleine verliezen. Beleggers reageerden op het feit dat de situatie in het Midden-Oosten niet verder is ge√ęscaleerd ondanks berichten dat Iran meerdere wraakscenario's voorbereidt voor de Verenigde Staten. Die zouden als vergelding dienen voor de uitschakeling van de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani.