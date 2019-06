Wall Street: chipwaarden onder druk, feest bij Barbie

De Amerikaanse beurzen zetten woensdag een stapje terug, maar de indexverliezen blijven beperkt. Chipaandelen gaan lager door nieuwe zorgen over de handelsoorlog. Mattel, de maker van Barbie-poppen, veert op na nieuwe overname-interesse.

Beleggers maken zich weer meer zorgen over de handelsoorlog met China. President Donald Trump liet weten dat hij persoonlijk een deal met China tegenhoudt. Hij weigert te bewegen tot Peking instemt met vier of vijf punten die in zijn ogen van essentieel belang zijn. Trump wil graag de Chinese president Xi ontmoeten op de G20-top in het Japanse Osaka eind deze maand, maar de voorbereidingen daarvoor zouden op een heel laag pitje staan.

De handelszorgen overspoelen gunstige inflatiecijfers. In mei stegen de consumptieprijzen in de VS maar met 0,1 procent tegenover april en kwam de inflatie uit op 1,8 procent, onder het streefdoel van de Federal Reserve (2%). Daarmee neemt de kans op een renteverlaging toe.

Omstreeks 17 uur zakt de Dow Jones procent, de S&P500 procent en de Nasdaq Composite procent. De toegenomen handelszorgen lichten de chipaandelen voetj: Applied Materials zakt 4,9 procent en Micron Technology 5 procent. Defensieve aandelen zoals farmabedrijven zorgen wat voor tegengewicht: Eli Lilly wint 1,9 procent en Johnson & Johnson 1,5 procent.

Speelgoedfabrikant Mattel heeft voor de tweede keer een overnamebod van MGA Entertainment afgewezen, berichten Amerikaanse media. Het aandeel schiet 9,5 procent hoger.

Volgens de Los Angeles Times heeft Issac Larian, de CEO van MGA, deze maand opnieuw de maker van de Barbie-poppen benaderd. Hij zou geen biedprijs hebben genoemd, maar wel absoluut een premie bovenop de huidige koers hebben beloofd. Aan zijn bod was wel de voorwaarde gekoppeld dat hij voorzitter en CEO van Mattel zou worden en dat alle bestuursleden ontslag zouden nemen. Mattel wees vrijdag in een brief aan MGA het ongevraagde bod van de hand omdat het niet in het belang van het bedrijf en zijn aandeelhouders zou zijn.