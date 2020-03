Wall Street: coronamedicijn helpt Gilead hoger

De Amerikaanse beurzen krijgen woensdag klappen door corona-angst. De VS gebruiken een medicijn van Gilead tegen het virus.

Het coronavirus houdt weer stevig huis in New York. De Dow Jones verliest van 4 procent en de S&P500 en de Nasdaq moeten respectievelijk 3,6 en 3,3 procent inleveren.

De focus van beleggers ligt woensdag vooral op het stimuluspakket dat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde om de economische schade door het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Trump zou dinsdag verder ingaan op de specificaties van dat stimuluspakket, maar dat deed hij dus niet. Daardoor beginnen beleggers zich af te vragen of het pakket er wel op tijd komt. Dat is een probleem omdat de markt op dit moment rekening houdt met fikse neerwaartse risico's voor de wereldeconomie als gevolg van het coronavirus.

Op dit moment zijn er wereldwijd officieel 119.132 besmettingen. In werkelijkheid zijn dat er veel meer, omdat de incubatietijd - de tijd tussen besmetting en waar te nemen symptomen - van het virus erg lang is. Hieronder ziet u bijvoorbeeld het verloop van het officiële aantal besmettingen (grijs) en het werkelijke aantal besmettingen (oranje) in Wuhan. In de beginfase van het virus was het werkelijke aantal besmettingen veel hoger.

Gilead

Gilead profiteert van het coronavirus. Het biotechbedrijf stijgt na berichten dat zijn experimentele behandeling tegen het coronavirus gebruikt wordt in de VS. Dat wil niet zeggen dat het middel van de farmareus goedkeuring heeft gekregen voor de Amerikaanse markt. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA staat toe dat patiënten gebruik maken van medicijnen die nog niet zijn goedgekeurd, wanneer ze in een levensbedreigende situatie zitten en er geen andere opties beschikbaar zijn. Het medicijn, remdesivir, was eerder ontwikkeld om het ebolavirus te lijf te gaan.

Vorige maand meldde Gilead dat het ongeveer 1.000 patiënten - met symptomen van het coronavirus - had behandeld met remdesivir als onderdeel van een fase-3-onderzoek. Dat deed het na de uitspraak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het medicijn mogelijk 'het enige medicament is waarvan we denken dat het echt kan werken'.

De farmagroep verwacht de resultaten van de tests op zijn vroegst begin april. Daarnaast zegt Gilead dat het zo snel mogelijk de productie van het medicament op wil voeren.

PepsiCo

PepsiCo neemt de maker van energiedrankjes Rockstar Energy Beverages over in een deal ter waarde van bijna 3,9 miljard dollar.

Het Amerikaanse Rockstar werd in 2001 opgericht en wordt verkocht in meer dan dertig landen. Het is de grootste overname onder leiding van topman Ramon Laguarta van PepsiCo, die in oktober 2018 aan het roer van het bedrijf kwam te staan. De overname moet in de eerste helft van dit jaar worden afgerond.

Rockstar is eigendom van ondernemer Russell Weiner, zoon van Michael Savage, een bekende conservatieve radiohost in de VS. PepsiCo verliest 3 procent voorbeurs.

Tesla

De CEO van Tesla , Elon Musk, meldt op Twitter dat de autoproducent zijn Cybertruck - een soort elektrische pickup-truck die nog in ontwikkeling is - in de VS zal produceren. Musk lijkt daarmee de competitie aan te zwengelen tussen staten die willen dat de fabriek in hun gebied wordt gebouwd.

De topman onthulde de Cybertruck in november als radicaal alternatief voor de normale pickup van producenten als Ford, General Motors en Fiat Chrysler. De presentatie van het nieuwe model verliep niet geheel zonder deuken. Voor de actie moet je bij minuut 1.18 zijn:

Cybertruck