Wall Street: de ene Tesla is de andere niet

Op een groene beursdag neemt Tesla de leiding. Nikola, vernoemd naar dezelfde uitvinder, delft dan weer het onderspit.

Was Nikola Tesla Serviër dan wel Kroaat? Er is al aardig wat inkt gevloeid over de herkomst van de vermaarde uitvinder die door beide ex-Joegoslavische deelstaten wordt opgeëist. Ook dinsdag wordt de bezieler van de elektrische wisselstroom verscheurd door de twee bedrijven die zijn naam dragen.

Tesla neemt afgetekend de kop op Nasdaq met een winst van 4,2 procent naar 437,5 dollar. De e-truckbouwer Nikola sluit de rangen met een verlies van 7,1 procent naar 33,2 dollar.

Vooraleer we dieper ingaan op die tweespalt, een kleine schets van het humeur op Wall Street op deze dinsdag 15 september. Beleggers laten zich niet uit hun lood slaan door een sterker dan verwacht productiecijfer in China maar zien er veeleer een teken in dat de wereldeconomie weer aantrekt. Daarnaast wordt uitgekeken naar de vergadering van de Amerikaanse centrale bank (Fed). De belangrijkste indexen in New York klimmen hoger, met de meest afgetekende winst voor Nasdaq, dat 1,2 procent aandikt.

Tesla vs Nikola

Tesla voert de techbeurs aan in de aanloop naar Battery Day volgende week. De autobouwer kent nu een vijfde winstdag op rij en recupereert zo wat van de verliezen van de recente verkoopgolf. Op Battery Day onthult topman Elon Musk de jongste verbeteringen aan de batterijtechnologie van Tesla, die bepalend is voor de autonomie en de prestatie van zowel de elektrische wagens als de systemen voor energieopslag die Tesla ontwikkelt. 'De aanloop naar dat event geeft de Tesla-stieren weer munitie', zegt Keith Temperton, een trader voor Forte Securities. Wall Street is in doorsnee niet echt overtuigd van Tesla's langetermijnvooruizichten. Het gemiddelde advies is 'houden' bij een koersdoel dat zowat 140 dollar lager ligt dan de huidige koers.

Nikola trekt 7 procent lager. De Amerikaanse beurswaakhond wil nagaan wat er aan is van de beschuldigingen van Hindenburg Research. Het beurshuis, dat zich outte als een shorter op Nikola, beschuldigt topman Trevor Milton ervan 'gebakken lucht te verkopen'. De waterstof- en elektrogeleide trucks van Nikola zouden niet eens kunnen rijden.