Wall Street diep in het rood

New York schudt wederom op zijn grondvesten door het coronavirus. Microsoft geeft een waarschuwing. Tesla vliegt uit de bocht.

De Amerikaanse beurzen staan wederom stevig in het rood. De Dow Jones verliest rond 17 uur 1,7 procent, maar stond eerder op de dag 3,3 procent lager.

De beurzen in New York lijken bepaald niet gerustgesteld door de woorden van de Amerikaanse president Donald Trump. Die zei woensdag dat het risico voor Amerikanen om het coronavirus te krijgen 'heel, heel erg laag' is. Volgens Trump komt het dan ook vooral door de media dat de beurzen lager gaan en mensen zo bang zijn voor het virus.

Volgens Johns Hopkins University is het aantal besmettingen buiten China nu opgelopen naar 4.051. Er zouden 169 doden zijn buiten de Volksrepubliek.

Microsoft

Corona is ook een bron van zorgen bij beleggers, omdat steeds meer bedrijven vrezen voor problemen in hun aanvoerketens. Woensdagavond kwam ook Microsoft met een waarschuwing. De softwaregigant liet weten dat de afdeling 'More Personal Computing' de omzetprognose van 10,75 à 11,15 miljard dollar niet zal halen. De aanvoerketen komt terug op gang maar wel trager dan het bedrijf eerder had voorzien.

De waarschuwing is opvallend omdat de waarde van het aandeel vooral gestoeld is op onzichtbare waarden als merknamen en software en niet op 'fysieke' fabrieken. Maar de afdeling 'More Personal Computing' omvat ook de 'hardware' van de multinational, zoals de Xbox-spelconsole, de Surface-tablet en 'klassieke' Windows-softwarepakketten. En die zijn wel degelijk getroffen: 'De productie van Windows en Surface is sterker getroffen dan we dachten', erkent CEO Satya Nadella. 'De logistieke keten keert trager dan verwacht terug naar normaal.'

Chipmakers

Chipmakers die processoren maken voor computers en apparaten die gebruikmaken van de software van Microsoft gaan lager na de waarschuwing van de softwarereus. Intel zakt 3,5 procent, Nvidia levert 4,7 procent in, Advanced Micro Devices keldert 7,7 procent en Micron Technology verliest 3,7 procent.

Tesla

De autobouwer Tesla vliegt donderdag uit de bocht met meer dan 7 procent verlies. Het is de zoveelste dag van stevig verlies op rij. Het lijkt erop dat beleggers hun winst nemen na de extreme koerswinsten sinds begin januari. Een week geleden noteerde het aandeel nog op het dubbele van de koers op 1 januari. Of zoals de Amerikanen zeggen: 'The bigger they are, the harder they fall'.

Naast winstnemingen is er ook daadwerkelijk slecht nieuws voor het aandeel. Het aantal nieuw ingeschreven Tesla's daalde in China met 46 procent in de eerste maand van het jaar. De oorzaak zal u niet verrassen: het coronavirus.

Teladoc