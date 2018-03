Wall Street: dodekatbons voor GE

Als je maar van voldoende hoog werpt, zal zelfs een dode kat bij aankomst op de grond een sprongetje maken. Dat is de redering achter een 'dead cat bounce', de theorie dat als een aandeel voldoende afgestraft is er ooit wel even een korte heropleving komt.

Dat is het geval voor General Electric , dat voor één keer de grootste stijger in de Dow Jones is. Het industriële conglomeraat is naast oudgediende van de Dow al jaren de underachiever van de beursbarometer. De groep slaagt er jaren niet meer in de winst op te krikken. En dat CEO John Flannery vorige maand er voor paste drastische maatregelen - zoals een opbreken van het conglomeraat - te nemen, hielp de zaken bepaald niet vooruit. Het aandeel noteert zelfs na de bons ruim de helft lager dan een jaar geleden.