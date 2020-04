Wall Street duikt lager na slechte economische cijfers

Beleggers zetten de handrem op na een reeks slechte macro-economisch cijfers. Netflix trekt zich niets aan van het pessimisme aan staat op recordhoogte.

De beurzen in New York zijn negatief gestemd na een stroom slecht economisch nieuws. De omzet van de Amerikaanse kleinhandel is in maart met 8,7 procent gedaald. Dat is de grootste afname ooit. In de VS zijn duizenden winkels gesloten door de quarantainemaatregelen. Vooral de verkoop van kledingwinkels (-51%), meubelzaken (-27%) en restaurants en cafés (-27%) kreeg zware klappen. De omzet van voeding- en drankwinkels daarentegen steeg met liefst 26 procent, omdat de Amerikanen hamsterden.

Hoe zwaar de mokerslag voor de Amerikaanse economie is, illustreren niet alleen de in elkaar gestorte kleinhandelsverkopen. De industriële productie incasseerde in maart de grootste klap (minus 5,4 procent) sinds 1946, leren data van de Amerikaanse centrale bank (Fed).

Verder is er nog een slecht cijfer over het ondernemersvertrouwen in de zwaar getroffen staat New York. De index voor het vertrouwen zakt in april met 56,7 punten tot -78,2 punten. Dat blijkt uit cijfers van de New York Fed.

De Dow Jones verliest rond 17u15 2,7 procent.

Bank of America

Bank of America zakt 7 procent na cijfers over het eerste kwartaal. De Amerikaanse bank ziet de winst per aandeel zakken met 28 procent tot 0,72 dollar. De afname van de winst komt vooral door gestegen voorzieningen als gevolg van de coronacrisis. Bank of America zet 3,6 miljard dollar opzij voor mogelijke kredietverliezen als gevolg van de crisis.

De rente-inkomsten daalden met 1,1 procent tot 3,2 miljard dollar doordat de rente in het eerste kwartaal van dit jaar een stuk lager was dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Goldman Sachs

Ook de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zag de winst terugvallen. Deze daalde in het eerste kwartaal met 46 procent tot 1,21 miljard dollar, of 3,11 dollar per aandeel. De inkomsten bleven vrijwel gelijk op 8,74 miljard dollar.

De winsthalvering was verwacht door analisten. Niettemin gaat het aandeel 0,3 procent lager.

Citigroup

Daarnaast komt Citigroup met cijfers over het eerste kwartaal. De Amerikaanse bank ziet de winst per aandeel zakken met 43,9 procent tot 1,05 dollar. De lagere winst is vooral het gevolg van de toegenomen voorzieningen voor slechte leningen als gevolg van de coronacrisis.

De omzet steeg met een stevige 12 procent. De toename is vooral te danken aan de hogere inkomsten uit obligatie- en aandelenhandel.

Het aandeel verliest 3,9 procent.

