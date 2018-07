Wall Street: eBay op losse schroeven

Josh Olson, analist bij Edward Jones & Co, ziet het somber in. 'Als je actief bent in de e-commercesector en je groeit de helft trager dan de brede industrie, dan ben je niet goed bezig. Investeerders komen niet naar e-commerce voor waarde. Ze komen naar e-commerce voor groei,' liet hij weten aan het persagentschap Bloomberg.

Op de Nasdaq knalt het Leuvense Materialise omhoog. De 3D-printingspecialist Materialise gaat samen met BASF een revolutionaire generatie plastics ontwikkelen. De Duitse chemiereus investeert 25 miljoen dollar, een kapitaalronde op Nasdaq via een private plaatsing moet de specialist in 3D-printing nog eens 25 à 50 miljoen dollar opleveren.

Materialise trok in 2014 in volle 3D-hype naar Nasdaq tegen 12 dollar per aandeel. Sindsdien beleefde het Leuvense bedrijf op zijn zachtst gezegd veel pieken en dalen in de beurskoers, met 12,59 dollar (slotkoers gisteren) zijn we per saldo weer min of meer bij de startkoers van vier jaar geleden aanbeland.



Meer optimisme was te vinden bij IBM . Het iconische technologiebedrijf, ook bekend als Big Blue, heeft investeerders positief verrast. De omzet steeg in het tweede kwartaal 2 procent tot 20 miljard dollar. Analisten gingen uit van een omzet van 19,9 miljard dollar. Ook de winst kwam met 3,08 dollar per aandeel boven de lat uit.

De resultaten geven beleggers hoop. De voorbije 5 jaar ging de omzet van IBM, beroemd vanwege de eerste pc, meestal achteruit. Door te focussen op nieuwe activiteiten zoals cloud computing, artificiële intelligentie en beveiligingssoftware probeert IBM de beslommeringen achter zich te laten. De cloudactiviteit steeg in het tweede kwartaal met 18 procent.