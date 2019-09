Wall Street: een Apple en een ei

De Amerikaanse beurzen zijn met kleine winsten geopend maar doken enkele uren later onder nul. Beleggers zijn teleurgesteld in een tegenvallend cijfer over het consumentenvertrouwen maar putten hoop uit de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Die kondigde maandag aan dat hij begin oktober de onderhandelingen herneemt met Chinees vicepremier Liu He.