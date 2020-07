Wall Street: einde van vijfdaagse rally

Beleggers vrezen dat ze al te hard van stapel liepen in de jongste beursremonte. Een niet mis te verstane waarschuwing van de Europese Commissie over de diepte en de lengte van de huidige recessie zet die angst kracht bij. De Europese Commissie voorspelt een krimp van 8,7 procent in het eurogebied dit jaar, een volledig procentpunt meer dan eerder werd voorspeld.

Beleggers komen op adem na de meedogenloze voorjaarsrally die de Nasdaq naar een record duwde en de best winstreeks ooit voor de S&P 500 voortbracht. Hoewel uit recente rapporten blijkt dat de wereldeconomie de ergste crisis achter de rug heeft, blijft het een lange klim naar het niveau van voor de corona-uitbraak. De aanhoudende moeilijkheid in de VS om coronabrandhaarden onder controle te krijgen, voedt het pessimisme. Fed-bestuurer Raphael Bostic zei in een interview met de Financial Times dat de economische activiteit in delen van de VS tekenen van afvlakking vertoont.