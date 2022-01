Wall Street: elektrische autobouwers trekken op

De beurzen in New York staan in het groen. Tesla komt met mooie leveringscijfers, net zoals enkele Chinese concurrenten. United Airlines biedt piloten driedubbele betaling.

De Amerikaanse beurzen noteren in de plus. De Dow Jones wint rond 16.15 uur 0,2 procent, de S&P500 0,3 procent en de Nasdaq 0,6 procent.

'Aandelen hebben de neiging het nieuwe jaar te starten met winsten omdat beleggers nieuw geld aan het werk zetten', zegt Bank of America maandag. Veel mensen hebben hun eindejaarspremie gekregen en zetten hun geld aan het werk via de beurs. De hoge inflatie helpt dat idee een handje, want in combinatie met een zeer lage rente daalt de koopkracht van het geld op spaarboekjes.

Tesla

Tesla geeft gas met 9 procent. De koerssprong volgt op een persbericht van de elektrische autobouwer over de productie- en leveringscijfers, dat Tesla traditiegetrouw net na Nieuwjaar verstuurt.

Lees meer kbc Elektrische autobouwer Tesla omzeilt chipschaarste met forse groei in 2021

De pionier in elektrische auto's bracht in het laatste kwartaal van 2021 voor het tweede kwartaal op rij een recordaantal auto's aan de man: 308.600, 71 procent meer dan een jaar eerder. Dat bracht het totaal voor 2021 op 936.172, een stuk meer dan de kleine 900.000 die Wall Street-analisten verwachtten en een kleine verdubbeling tegenover de net geen half miljoen in 2020.

Hoe de groei in leveringen zich over het boekjaar 2021 in de resultatenrekening vertaald heeft, maakt Tesla later deze maand bekend. Analisten rekenen op ongeveer 5 miljard dollar nettowinst bij 52 miljard dollar omzet.

Chinese elektrische autobouwers

In het kielzog van Tesla gingen bij opening ook de Chinese elektrische autobouwers Xpeng, Nio en Li hoger. Alle drie melden ze sterke leveringscijfers voor december en het vierde kwartaal.

XPeng zag de leveringen in december en het vierde kwartaal verdriedubbelen. Het bedrijf uit Guangzhou leverde 16.000 elektrische auto's af in december, waarmee het zijn maandelijkse doel van 15.000 auto's overtrof 'ondanks problemen in de wereldwijde aanvoerketens'.

Nio zag het aantal leveringen met 50 procent stijgen naar 10.489 in december en leverde in het vierde kwartaal 25.034 auto's af. In 2021 wist de onderneming er 91.429 af te leveren. De groep uit Sjanghai verwacht in maart zijn ET7, een elektrische sedan, te leveren. Twee weken geleden kondigde het zijn ET5 aan, ook een sedan, die het naar verwachting begint te leveren in september.

Li Auto verdubbelde het aantal leveringen in het vierde kwartaal tot 35.221 en verkocht in het hele jaar 90.491 auto's.

United Airlines

United Airlines probeert het aantal annuleringen van zijn vluchten tegen te gaan met hogere vergoedingen voor personeel. Piloten krijgen driemaal hun normale verloning als ze vluchten op zich nemen tussen 4 en 29 januari.

Door de snelle verspreiding van de omikronvariant meldt een recordaantal piloten zich ziek. Amerikaanse pilotenvakbond

'Door de snelle verspreiding van de omikronvariant meldt een recordaantal piloten zich ziek', zei de pilotenvakbond aan de Amerikaanse zakenzender CNBC. United heeft ook van ander vluchtpersoneel de vergoedingen verhoogd.

Piloten mogen maar een beperkt aantal uren vliegen. Volgens de Amerikaanse regelgeving moeten ze tien uur rusten tussen twee vluchten en mogen ze maximaal 60 uur per week vliegen. Daarnaast mogen ze niet meer dan 290 uur werken in 28 dagen, waarvan er 100 vlieguren mogen zijn.