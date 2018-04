Wall Street: energiesector houdt hoofd boven water

De oorlogstaal van Trump duwt Wall Street in het rood. Door stijgende olieprijzen houdt de energiesector het hoofd boven water.

De vrees dat Trump zal toeslaan met een raketaanval op Syrië trekt de Amerikaanse beurzen naar beneden. Rusland en de VS staan in de Syrische kwestie tegenover elkaar. De schermutselingen in het Midden-Oosten leiden steevast tot een opstoot in de olieprijs.

Voor een vat Brentolie betaal je nu 72,75 euro. Om een hogere prijs te vinden moeten we teruggaan naar december 2014. De stijgende olieprijs is goed nieuws voor de olie- en gassector. Die tak van de S&P 500 staat meer dan 3 procent hoger.

Ook goud wint door de strubbelingen 1,3 procent. Goudaandelen in de VS profiteren mee en winnen gemiddeld iets meer dan 3 procent. Het rendement op Amerikaans staatspapier zakt tot 2,77 procent. De dollar glijdt zo'n 0,3 procent weg ten opzichte van de euro.

De Amerikaanse rentecurve is bovendien niet meer zo vlak geweest sinds 2007. Verschillen tussen de rentevoeten van Amerikaans staatspapier op 5 en 30 jaar en die tussen rentevoeten op 2 en 10 jaar zijn niet meer zo klein geweest sinds het uitbreken van de financiële crisis. Een vlakke rentecurve wijst op een economische transitie.

In de situatie waarin de economie op termijn groeit loopt de rentecurve opwaarts en is krediet op langere termijn duurder dan die op korte termijn. Maar als de economie zich begeeft in de richting van afzwakkende groei begint de rentecurve te vervlakken. De rendementen van schulden op lange termijn beginnen dan af te nemen aangezien beleggers lagere kortetermijnrenten verwachten in de toekomst.