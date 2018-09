Wall Street: fiscale stimulus in de weegschaal met handelsvrees

Een ander nieuwsbericht geeft het aandeel een duw in de rug. Topman Elon Musk kondigde vrijdag aan dat hij Jerome Guillen, het brein achter de inderhaast opgetrokken productielijn voor het model 3, promoveert tot chef van de autoafdeling. De markt leest daarin dat Musk eindelijk de hulp zoekt die hij nodig heeft. In eeninterview met de New York Times klaagde hij over de hoge werkdruk en hoe die zijn sociaal leven aantast.