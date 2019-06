Wall Street geprangd tussen handelszorgen en hoop op renteknip

In New York zit er weinig fut in de beurzen. De handelsspanningen nopen tot voorzichtigheid, maar anderzijds hopen beleggers dat de Federal Reserve binnenkort de rente zal verlagen.

Woensdag sloot de Dow Jones 0,8 procent in de plus door hoop dat de handelsspanningen tussen de VS en China wat zouden bekoelen en dat de VS een deal zouden sluiten met Mexico.

De gesprekken tussen beide landen leverden echter niets op en volgens president Trump wordt er te weinig vooruitgang geboekt. Trump waarschuwde ook dat hij mogelijk na de G20-top van 28/29 juni importtarieven zal instellen op nog eens 300 miljard dollar aan Chinese producten. Hij zei dat op een persconferentie in Normandië ter gelegenheid van 75ste verjaardag van D-day.

Vandaag was er wel van twee kanten geruststellend nieuws over de Amerikaanse economie. De nieuwe steunaanvragen bleven vorige week stabiel op 218.000 en het handelstekort is in april kleiner geworden.

Omstreeks 16.40 uur noteert de Dow Jones 0,1 procent hoger en de S&P500 eveneens. De Nasdaq Composite zakt met 0,3 procent.

Een stevige klimmer is Ciena , dat 25,2 procent omhoog schiet. De fabrikant van telecomnetwerkapparatuur en bijbehorende software legde over het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar 2018/19 beter dan verwachte resultaten voor. De omzet groeide met 18,5 procent en de aangepaste nettowinst kwam uit op 0,48 dollar per aandeel, dubbel zoveel als een jaar eerder. Analisten rekenden volgens Zacks slechts om 0,40 dollar.

Signet Jewelers maakt een duik van 4,4 procent. In het eerste kwartaal van het boekjaar 2019/20 leed ’s werelds grootste verkoper van juwelen waarin diamanten zijn verwerkt, een nettoverlies van 0,35 dollar per aandeel. Analisten hadden slechts een verlies van 0,23 dollar verwacht. De vergelijkbare winkelverkopen krompen met 1,3 procent.