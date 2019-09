Wall Street: grote aandelenverkoop weegt op Kraft Heinz

De Amerikaanse beurzen gaan licht lager. Beleggers blijven aan de zijlijn met het rentebesluit van de Fed voor de deur. De energiewaarden zakken nadat de olieprijs plots scherp terugviel.

In New York valt de olieprijs meer dan 6 procent terug na de opstoot met 14,7 procent maandag als reactie op de aanvallen op Saoedische olie-installaties. Het persbureau Reuters kwam echter te weten dat de Saoedi’s al op heel korte termijn de door de aanslagen verloren olieproductie voor 70 procent kunnen herstellen. Een volledig herstel van de productie zou binnen twee tot drie weken mogelijk zijn.

Investeerders houden zich gedeisd met het rentebesluit van de Federal Reserve voor de boeg. Algemeen wordt verwacht dat Jerome Powell en zijn ploeg voor en renteknip van 25 basispunten zullen gaan. De handelsoorlog eist meer en meer zijn tol en de groei van de wereldeconomie vertraagt. Sinds de vorige renteknip – in juli – sturen economische cijfers gemengde signalen uit over de Amerikaanse economie.

De industriële productie is vandaag wel een meevaller. Ze steeg in augustus met 0,5 procent tegenover de maand juli, gevoelig meer dan verwacht (+0,2%). In juli was de industriële productie wel met 0,4 procent gedaald. De maakindustrie tekent voor circa 11 procent van de Amerikaanse economie.

Omstreeks 17 uur Belgische tijd zakt de Dow Jones met 0,2 procent tot 27.023 punten. De S&P500 noteert 0,1 procent lager, net als de Nasdaq Composite.

De energiewaarden, die maanden waren opgeveerd door de forse stijging van de olieprijs, gaan vandaag de andere richting uit. Marathon Oil zakt 6,6 procent en Halliburton, een dienstverlener aan de oliesector, zakt 5,6 procent.

3G Capital

Kraft Heinz heeft last van een grootschalige verkoop van aandelen. Het aandeel glijdt 3,6 procent weg. De Braziliaanse private equity-groep 3G Capital Partners heeft 25,1 miljoen aandelen Kraft Heinz van de hand gedaan tegen 28,44 dollar het stuk. Dat is zowat 4 procent korting tegenover de slotkoers van maandag (29,62 dollar). De grootste aandeelhouder van de voedingsgroep vermindert zo zijn belang met circa 9 procentpunten tot 20 procent.

3G Capital, het investeringsvehikel van Braziliaanse zakenlui die ook in AB InBev zitten, kocht in 2013 Heinz samen met Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van miljardair Warren Buffett. In 2015 werden Heinz en Kraft samengevoegd.

Kraft Heinz is een van de grote posities in de portefeuille van Berkshire Hathaway, dat nog steeds een belang van 26,7 procent aanhoudt.

Het bedrijf zit echter in woelig water. In augustus kreeg het aandeel al een klap van 16 procent nadat Kraft Heinz aankondigde voor 1,2 miljard dollar af te schrijven. In februari vond al een zeer zware afschrijving (van 15,4 miljard dollar) op tal van merken plaats. De omzet viel in het eerste halfjaar ook met 4,8 procent terug. De Amerikaanse beurswaakhond SEC voert bovendien een onderzoek naar de boekhouding van Kraft Heinz.