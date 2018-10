Wall Street: handelsakkoord duwt S&P500 naar nieuwe piek

Op het laatste nippertje hebben de Verenigde Staten, Mexico en Canada zondag een handelsakkoord bereikt dat de vroegere Nafta-overeenkomst vervangt. Canada stemde er onder meer in toe zijn zuivelmarkt open te stellen voor Amerikaanse producten in ruil voor het behoud van arbitrage bij handelsconflicten. Met het nieuwe akkoord valt voor beleggers een groot stuk onzekerheid weg, onzekerheid die de voorbije maanden een schaduw over de financiële markten wierp.